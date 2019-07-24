Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристовRT на русском 03:29
В турецкой провинции Анталья в районе Кемера произошла авария с участием туристического автобуса. По предварительным данным, пострадали 25 граждан Польши и Норвегии.
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Космос
Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США
Обновлено 22 июля в 21:31
Здоровье
Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь
В Госдуме предложили приравнять звонок в неотложку к согласию на медицинское вмешательство.
Обновлено в 05:58
Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Суббренд Honor планирует занять четвертое место во всем мире
По словам Чжао Миня, компания намерена занять второе место в Китае и четвертое место во всем мире.
Обновлено в 07:44
Общество
Онищенко объяснил, почему продавать алкоголь с 21 года правильно
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко не поддерживает тех, кто против законопроекта, запрещающего продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.
Обновлено 22 июля в 22:39
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Футбол
«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 07:57
Политика
На Украине появились в продаже бюсты Зеленского
Обновлено в 07:44
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
ДНР вновь попала под миномётный обстрел боевиков ВСУ
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика
Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
Обновлено в 00:57
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Футбол
КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»
РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Футбол
«Реал» подтвердил серьезность травм Асенсио
Мадридский "Реал" подтвердил серьезность травм, полученных полузащитником "сливочных" Марко Асенсио, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд руб. до 450,971 млрд.
Обновлено в 07:58
Политика
Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором
Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Бывший министр финансов Подмосковья признал вину по всем пунктам
«Особый порядок рассмотрения дела предусматривает полное признание вины», — пояснили в суде.
Обновлено в 07:53