Происшествия

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристовRT на русском 03:29

В турецкой провинции Анталья в районе Кемера произошла авария с участием туристического автобуса. По предварительным данным, пострадали 25 граждан Польши и Норвегии.
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В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов

РБК03:41

Россияне не пострадали в результате ДТП с автобусом в Анталье

ТАСС03:33

В Анталье перевернулся автобус с иностранными туристами

Интерфакс03:33

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

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Газета.Ru03:45

Автобус с туристами из России, Норвегии и Польши попал в аварию в турецкой Анталье

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