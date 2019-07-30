Путешествия
В Анталье с начала года умерли десятки российских туристовМедпульс 07:34
Туристы, отдыхающие в Турции, не всегда могут адекватно оценить состояние своего здоровья. За этот год было зафиксировано десятки летальных исходов россиян в Анталье, 8 больных в тяжелом состоянии были эвакуированы в Россию с помощью средств санавиации.
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с чего всё началось
Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.РИА Новости02:57
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