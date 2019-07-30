Футбол

В Англии введут временные удаления футболистовNews.ru 04:17

Федерация футбола Англии сделала заявление на своём официальном сайте, согласно которому начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах будут применены временные удаления игроков.
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Как сообщает пресс-служба
 FA, подобное нововведение будет использоваться в чемпионатах уровнем ниже пятой английской лиги, а также третьей женской лиги.
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В Англии ввели новое футбольное правило. Теперь можно удалить игрока на 10 минут

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В Англии с сезона-2019/20 введут временное удаление футболистов

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В Англии введут временные удаления футболистов

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В Англии ввели правило временного удаления игроков

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