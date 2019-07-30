Футбол
В Англии введут временные удаления футболистовЕвро-футбол.ру 03:06
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба FA, подобное нововведение будет использоваться в чемпионатах уровнем ниже пятой английской лиги, а также третьей женской лиги.RT на русском03:19
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Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Политика
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Политика
Киев приготовил двух заложников-ополченцев для суда по «Боингу» MH17
В свою очередь, по сути киевский заложник Цемах утверждает, что никакого отношения к гибели самолета не имеет.
Обновлено в 11:56
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.
Обновлено в 06:10
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Сенатор заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины
Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров о принадлежности Крыма с участием стран "нормандского формата", Турции и США.
Обновлено в 07:55
Автоспорт
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Политика
США просят ФРГ присоединиться к военной миссии в Персидском заливе
Соединённые Штаты направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).
Обновлено в 10:10
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Украинские самолеты Ил-76 были уничтожены ракетным ударом в Ливии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал avia.pro, ракетным ударом также были уничтожены два транспортных самолета Украины Ил-76.
Обновлено 27 июля в 19:32
Экономика
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
Обновлено в 11:31
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Житель Югры через суд добился права служить в армии
Житель Ханты-Мансийского автономного округа добился через суд права служить в армии после того, как военкомат отказал ему, сославшись на возбужденное ранее уголовное дело, следует из материалов городского суда Нижневартовска.
Обновлено в 12:08
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45