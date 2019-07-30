Футбол

В Англии введут временные удаления футболистовЕвро-футбол.ру 03:06

Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
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Как сообщает пресс-служба
 FA, подобное нововведение будет использоваться в чемпионатах уровнем ниже пятой английской лиги, а также третьей женской лиги.
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В Англии будут временно удалять игроков на 10 минут. За споры с арбитрами

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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
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