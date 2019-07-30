Футбол

В Англии введут временные удаления футболистовЕвро-футбол.ру 03:06

Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
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В Англии будут временно удалять игроков на 10 минут. За споры с арбитрами

Sport24.ru04:30

В Англии с сезона-2019/20 введут временное удаление футболистов

RT на русском03:19

В Англии с сезона-2019/20 вводятся временные удаления футболистов

Чемпионат02:10

В Англии ввели правило временного удаления игроков

Спорт-Экспресс03:01

В Англии ввели новое футбольное правило. Теперь можно удалить игрока на 10 минут

Матч ТВ02:57

В Англии введут временные удаления футболистов

Евро-футбол.ру03:06

В Англии игроков будут на 10 минут выгонять с поля за критику арбитров

Soccer.ru01:43
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
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