Футбол
В Англии введут временные удаления футболистовЕвро-футбол.ру 03:06
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Кино
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Острые козырьки»
Трейлер пятого сезона британского криминального сериала «Острые козырьки» появился в Сети. Дата выхода на экраны не раскрывается.
Обновлено в 09:26
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Разработчики TikTok подтвердили разработку собственного смартфона
Известная компания ByteDance, получившая популярность благодаря приложению TikTok, объявила о планах выпустить смартфон.
Обновлено в 04:49
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Обновлено в 05:51
Политика
В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат
Обновлено в 09:05
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Экономика
Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.
Обновлено в 06:11
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Наука
РАН и НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве
В торжественной церемонии подписания договора приняли участие ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РАН Александр Сергеев, сообщает корреспондент Indicator.Ru.
Обновлено в 08:11
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил Навального под арестом
Обновлено в 08:14
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено вчера в 12:33
Наука
В США глубоководного длиннохвостого кальмара впервые засняли на видео
В США морские биологи впервые смогли заснять глубоководного длиннохвостого кальмара.
Обновлено в 08:53
Авто
Renault поднимает цены на все свои модели с 1 августа
Обновлено в 04:01
Футбол
Кечинов: «Федун не жмот, но „Спартак“ превращается в середняка»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из команды Фернандо.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Самолеты ВКС РФ отбили две массированные атаки боевиков в Сирии
29 июля российская авиация помогла отбить две массированные атаки отрядов боевиков на позиции армии Сирии.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44