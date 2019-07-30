Федерация футбола Англии постановила разрешить временные удаления игроков в некоторых лигах, сообщает The New York Time. Таким образом, за споры с арбитрами футболисты будут отправляться на штрафную скамейку на десять минут. Такие правила в тестовом режиме принимались и в прошлом сезоне.

В Англии в новом сезоне будут введены временные удаления

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