В Англии сообщили, что «МЮ» согласовал трансфер Бруну ФернандешаSport24.ru 01:56

«Манчестер Юнайтед» практически урегулировал условия трансфера полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Объявление о переходе будет сделано после финала Лиги наций, утверждает Daily Star.

В Англии сообщили, что «МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

Кино Джулия Робертс рассказала о трагичном финале фильма «Красотка» Джулия Робертс, сыгравшая главную роль в романтической киноленте «Красотка», сообщила о том, что в изначальном сценарии финал был достаточно трагичным.

Гаджеты 80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9 В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.

Происшествия Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.

Экономика Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.

Происшествия СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Происшествия В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.

Происшествия Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Политика Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Общество Град в Крыму пробивал стекла автомобилей Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Общество Верховный суд фактически отменил срок давности Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Футбол Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.

Экономика Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ По данным издания, Fiat Chrysler отозвала предложение после того, партнер французского автопроизводителя Nissan Motor Co. отказался поддержать сделку о слиянии.

Интернет Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.