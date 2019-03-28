Футбол

В Англии сообщили, что «МЮ» согласовал трансфер Бруну ФернандешаSport24.ru 01:56

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«Манчестер Юнайтед» практически урегулировал условия трансфера полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Объявление о переходе будет сделано после финала Лиги наций, утверждает Daily Star.
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В Англии сообщили, что «МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Sport24.ru01:56

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию хавбека сборной Португалии

Газета.Ru00:50

СМИ: «Манчестер Юнайтед» объявит о приобретении Бруну Фернандеша после финала Лиги наций

Спорт-Экспресс00:16
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