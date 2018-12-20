Футбол

В Англии прошла жеребьёвка полуфиналов Кубка лиги
REGNUM
вчера в 23:43

В Англии прошла жеребьёвка полуфиналов Кубка английской лиги. Об этом 20 декабря сообщается на странице турнира в Twitter. В полуфинале турнира «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Челси», а «Манчестер Сити» сыграет с «Бёртон Альбион».
REGNUMвчера в 23:43

Подробнее о событии

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги по футболу

ТАССвчера в 21:25

Названы полуфинальные пары в Кубке английской лиги

Sportbox.RUвчера в 18:41

Названы полуфинальные пары в Кубке английской лиги

Матч ТВвчера в 18:41

Стали известны итоги жеребьевки полуфиналов Кубка английской лиги

Газета.Ruвчера в 17:27

Стали известны итоги жеребьёвки полуфинала Кубка английской лиги

Чемпионатвчера в 17:08

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Кубка английской лиги, «Ман Сити» — с «Бертоном»

Sport24.ruвчера в 18:33

Кубок лиги. Жеребьевка полуфинала. «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Бертоном» из 3-го дивизиона

Sports.ruвчера в 17:20
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Футбол

«Монако» нанял помощника для Анри

Ранее Пасси работал в «Лилле» и «Марселе», где вместе с Анри входил в тренерских штаб Марсело Бьелсы.
Обновлено в 05:38
Футбол

Тарасов покинет «Локомотив» ради игровой практики

31-летний полузащитник отправится за игровой практикой в другой клуб чемпионата России В текущем сезоне РПЛ Тарасов сыграл лишь в четырех поединках, проведя на поле в общей сложности около 100 минут.
Обновлено в 05:05
Футбол

Миятович: «Перес любит Моуринью, вероятность возвращения очень высока»

Флорентино Перес любит Моуринью. Думаю, каждый раз, когда в "Реале" происходит смена наставника, президент связывается с Жозе.
Обновлено в 04:56
Футбол

Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу завершила 2018 год на 48-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Обновлено в 04:30
Футбол

Нойер отпраздновал гол в ворота «Лейпцига» зажигательным танцем

Зажигательный танец вратаря, действующего чемпиона Германии, попал на видео.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Витесс» подтвердил назначение Березуцких помощниками Слуцкого

«Спортивный директор клуба уже объявил, что с января Березуцкие приступают к работе», – сказал экс-тренер сборной России Слуцкий.
Обновлено вчера в 01:11
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

«Бавария» может купить Лукаса Эрнандеса за 85 млн евро

В «Баварии» Эрнандесу хотят предложить четырехлетний контракт. Защитник недавно подписал с «Атлетико» новый контракт до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол

«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол

«Челси» не отпустит Кристенсена в «Барселону» в январе

Как сообщает Daily Mail, синие не намерены отпускать датского футболиста в зимнее трансферное окно, несмотря на недостаточное количество игрового времени, которое он получает, и интерес «Барселоны», готовой взять его в аренду на полгода.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Ахмат» нацелился на полузащитника «Ягеллонии» Франковского

По информации «Чемпионата», грозненский «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника польского клуба «Ягеллония» Пшемыслава Франковского.
Обновлено в 05:14
Футбол

Спэтару, Чирьяк и Семейкин покинут «Нижний Новгород»

Команду покинут нападающий Дану Спэтару из Молдавии и хорватский форвард Ловре Чирьяк.
Обновлено в 04:44
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«Краснодар» нацелился на трансфер полузащитника сборной Швеции Олссона

Обновлено в 01:48
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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