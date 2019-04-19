Футбол
В Англии отец темнокожего мальчика засудил футбольный клуб за расизмВести.Ru 04:59
В одной из детских футбольных лиг Англии произошел необычный случай, который может стать прецедентом и иметь далеко идущие последствия. Отец 10-летнего игрока клуба "Виннерш Рейнджерс" выиграл суд против команды и тренера, заменившего его сына во время игры.
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Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
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