В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-DayВести.Ru 17:46

В четверг — в день самой высадки союзных войск в Нормандии — торжества пройдут уже во Франции. В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.

В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

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