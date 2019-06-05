Политика
В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-DayВести.Ru 17:46
В четверг — в день самой высадки союзных войск в Нормандии — торжества пройдут уже во Франции. В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.
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Трамп вместе с европейскими лидерами отметил годовщину высадки в Нормандии
Московский Комсомолец08:30
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