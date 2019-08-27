Сотрудников ППС по городу Анапа подозревают в сексуальном насилии над 17-летней девушкой, которая была участницей чемпионата России по волейболу. Соревнования проходили в учебно-оздоровительном центре "Волейград". Пострадавшая приехала в лагерь из Московской области, сообщает "РИА Новости".

В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

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