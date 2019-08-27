Происшествия
Pravda.RuВ Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Сотрудников ППС по городу Анапа подозревают в сексуальном насилии над 17-летней девушкой, которая была участницей чемпионата России по волейболу. Соревнования проходили в учебно-оздоровительном центре "Волейград". Пострадавшая приехала в лагерь из Московской области, сообщает "РИА Новости".
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Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
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Красное вино оказалась наиболее полезным напитком, но исследование показало, что его дозировка должна быть предельно минимальной.
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Lenta.ru 04:42
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В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
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Премьер-министр Литвы сообщил, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, после заседания правительства признал, что болен раком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
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Три человека задержаны по уголовному делу об обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России в среду.
РИА Новости 10:19
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Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально.
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
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Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
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Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
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Общество
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Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30