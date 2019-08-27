Происшествия

ЮГ TimesЮГ TimesВ Анапе полицейских подозревают в насилии над 17-летней девушкой

Произошло это ночью 26 августа на пляже Витязево. Сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, полицейские принудили девушку к половому сношению в обмен на то, чтобы не привлекать ее к административной ответственности.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

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