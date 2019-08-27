Происшествия
ЮГ TimesВ Анапе полицейских подозревают в насилии над 17-летней девушкой
Произошло это ночью 26 августа на пляже Витязево. Сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, полицейские принудили девушку к половому сношению в обмен на то, чтобы не привлекать ее к административной ответственности.
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Путин мог встречаться с изнасилованной в Анапе спортсменкой перед скандалом
Московский Комсомолецвчера в 13:26
Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе, отправили в СИЗО
КП - Кубаньвчера в 10:09
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Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Здоровье
Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России.
Российская газета 08:37
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Авто
Названы топ-10 марок по объему импорта легковых автомобилей в РФ
Львиная доля (19%) автомобильного импорта в России за 1 полугодие 2019 года пришлась на японскую марку Toyota.
Автоновости дня 09:07
Общество
В нескольких регионах России ожидаются заморозки
Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Экономика
Доходы «Эйр Астана» в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
Доходы казахстанской компании "Эйр Астана" за первую половину 2019 года выросли по сравнению с январем-июнем 2018 года на 12%, до 141,3 миллиарда тенге, говорится в сообщении авиаперевозчика.
РИА Новости вчера в 10:51
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Происшествия
Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах
Lenta.ru вчера в 12:47
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Испытания самолёта МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Первый полёт он совершил 28 мая 2017 года.
Говорит Москва 08:59
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Общество
В Москве увеличили размер минимальной пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.
Газета.Ru вчера в 11:04
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Общество
В Якутии восстановили электроснабжение 80% потребителей
РИА Новости 05:06
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43