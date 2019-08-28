Происшествия
Пятый каналПолицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе
В Анапе двое сотрудников МВД стали фигурантами уголовного дела по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера», пишут «Известия». Их жертвой стала 17-летняя волейболистка из Московской области, которая приехала на черноморское побережье на соревнования.
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с чего всё началось
Как сообщили в СУ Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, сотрудники полиции обнаружили там 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.Коммерсантъвчера в 09:07
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Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе, отправили в СИЗО
КП - Кубаньвчера в 10:09
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Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Шоу-бизнес
Анна Нетребко поделилась фото в купальнике
Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.
WomanHit.ru 05:39
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Владимир Путин протянул продавцу пятитысячную купюру и попросил «отдать сдачу министру на развитие авиации».
Национальная служба новостей вчера в 11:14
Политика
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.
Российская газета 07:07
Армия и оружие
ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе
Комсомольская правда 06:46
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Авто
Представлен вертолет с интерьером от Aurus
На международной авиакосмической выставке МАКС-2019, которая проходит в России, состоялась презентация модернизированного вертолета «Ансат».
CarsGuru.net 01:28
Интернет
Telegram начнёт публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября
Как сообщает The New York Times со ссылкой на трёх инвесторов проекта, Telegram также намерен запустить систему электронных кошельков, благодаря которым более 200 миллионов пользователей мессенджера по всему миру смогут обмениваться новой валютой.
Московский Комсомолец 07:37
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
Во вторник ТАСС сообщал об аналогичном деле, возбужденном против ВИЧ-инфицированной жительницы Петербурга, которая кормила своего ребенка грудным молоком.
ТАСС 05:39
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Экономика
Количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,5%
В июле 2019 года выдано 1,07 млн кредитных карт, что на 11,5% больше, чем в июле 2018 года (0,96 млн).
REGNUM 04:36
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
ГЛАС.RU 02:43
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика
Владимир Путин посетил саратовский аэропорт
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Саратов. Сейчас он осматривает новый аэропорт «Гагарин».
Saratovnews вчера в 13:38
Политика
Соцопрос показал рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Rambler News Service 06:40
Политика
Песков назвал оптимальную зарплату для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением хирургов центральной городской больницы (ЦГБ) №1 Нижнего Тагила и назвал оптимальную зарплату для врачей.
Газета.Ru 07:03
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47