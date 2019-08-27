Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Адвокат одного из фигурантов дела поведал нам о «травле сотрудников», говорит: девушка, мол, согласилась на все добровольно, вдобавок ее молодой человек, с которым полицейские застали волейболистку на пляже в Витязево, может быть членом сборной России, и его «прикрывают».Московский Комсомолецвчера в 11:58
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru 12:27
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Транспорт
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
Турпром 04:44
Происшествия
Несовершеннолетнюю волейболистку изнасиловали полицейские в Анапе
ИнфоСМИ вчера в 03:11
Авто
Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика
В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине
Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 07:26
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах
Белореченский районный суд в Краснодарском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который посадил в сарае сына на цепь.
RT на русском 09:51
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Интерфакс вчера в 09:55
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
Вести.Наука 08:07
Политика
«Укрэнерго» подала на Россию в суд из-за потери активов в Крыму
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" обратилась в арбитражный суд с иском против России.
Комсомольская правда 06:21
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Федоров считает, что Навальный украл слишком много денег Ходорковского
Алексей Навальный и Михаил Ходорковский создали в Петербурге подпольную фабрику фейкового компромата на российских политиков и чиновников.
Политическая Экспертиза 10:49
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
«Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде», — пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
РБК 01:00
Кино
Опубликован трейлер нового «Джокера»
Lenta.ru 12:35
Политика
Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия
США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» проходит государственные испытания
Беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания.
Известия вчера в 21:48
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
Известия 12:14