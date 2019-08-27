Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось

Полицейские изложили свою версию изнасилования юной спортсменки в Анапе

Адвокат одного из фигурантов дела поведал нам о «травле сотрудников», говорит: девушка, мол, согласилась на все добровольно, вдобавок ее молодой человек, с которым полицейские застали волейболистку на пляже в Витязево, может быть членом сборной России, и его «прикрывают».
Московский Комсомолецвчера в 11:58

Подробнее о событии

Арестованы полицейские, подозреваемые в занятии сексом с 17-летней волейболисткой на пляже в Краснодарском крае

Кубанские новости11:51

В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в сексе с 17-летней

Кубань 2412:25

В Анапе двое полицейских арестованы за принуждение к сексу 17-летней волейболистки

Коммерсантъ11:49

Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними

Московский Комсомолец11:48

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

РИА Новости12:38

В Анапе арестовали двух полицейских, подозреваемых в насилии над волейболисткой

Life.ru11:35

Два полицейских в Анапе изнасиловали 17-летнюю спортсменку из Подмосковья

Ридус26 августа в 13:19
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Политика

Новая правящая коалиция формируется в Италии

Прежняя коалиция распалась после выхода из нее правопопулистской партии "Лига".
Эхо Москвы 14:00
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Российская газета 13:35
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия

Опубликована переписка убитой жены депутата

Рамблер 03:56
Авто

АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса

RuNews24.ru 06:50
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Футбол

Кверквелия назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на премьере второго сезона сериала о футболе «Вне игры» рассказал, каких соперников хотел бы видеть в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 12:28
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Путешествия

Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек

Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
ИА Крыминформ 06:25
Энергетика

Чистая прибыль «Лукойла» за I полугодие выросла на 19,6%

Чистая прибыль "Лукойла" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, относящаяся к акционерам, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 19,6%, до 330,48 млрд рублей.
ТАСС 11:47
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице

Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Российская газета 10:08
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Недвижимость

Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Армия и оружие

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Происшествия

В Испании дети заболели «синдромом оборотня»

В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Происшествия

В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву

В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам генпрокуратуры Украины об избрании экс-министру министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.
ФАН 12:57
Космос

Как бы выглядел СССР в 2019 году

Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Авто

В России появится новый бюджетный кроссовер Geely

Китайская автокомпания Geely собирается до конца 2019 года начать продажи нового компактного кроссовера SX11 на российском рынке.
REGNUM 08:08
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Интернет

Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября

Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Экономика

В России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия

Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями

Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01
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