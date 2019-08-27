Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Адвокат одного из фигурантов дела поведал нам о «травле сотрудников», говорит: девушка, мол, согласилась на все добровольно, вдобавок ее молодой человек, с которым полицейские застали волейболистку на пляже в Витязево, может быть членом сборной России, и его «прикрывают».Московский Комсомолецвчера в 11:58
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Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними
Московский Комсомолец11:48
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Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге
Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Политика
Новая правящая коалиция формируется в Италии
Прежняя коалиция распалась после выхода из нее правопопулистской партии "Лига".
Эхо Москвы 14:00
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Российская газета 13:35
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Авто
АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса
RuNews24.ru 06:50
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Футбол
Кверквелия назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на премьере второго сезона сериала о футболе «Вне игры» рассказал, каких соперников хотел бы видеть в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 12:28
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Путешествия
Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек
Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
ИА Крыминформ 06:25
Энергетика
Чистая прибыль «Лукойла» за I полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль "Лукойла" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, относящаяся к акционерам, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 19,6%, до 330,48 млрд рублей.
ТАСС 11:47
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Российская газета 10:08
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Недвижимость
Реновация подняла цены на квартиры
Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Происшествия
В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву
В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам генпрокуратуры Украины об избрании экс-министру министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.
ФАН 12:57
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Авто
В России появится новый бюджетный кроссовер Geely
Китайская автокомпания Geely собирается до конца 2019 года начать продажи нового компактного кроссовера SX11 на российском рынке.
REGNUM 08:08
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия
Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями
Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01