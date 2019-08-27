Адвокат одного из фигурантов дела поведал нам о «травле сотрудников», говорит: девушка, мол, согласилась на все добровольно, вдобавок ее молодой человек, с которым полицейские застали волейболистку на пляже в Витязево, может быть членом сборной России, и его «прикрывают».

с чего всё началось

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

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