с чего всё началось

В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент действовать скоординированно и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации.

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