В Amnesty International зафиксировали снижение числа казней в миреНародные новости вчера в 23:43

В 2018 году число казней в мире уменьшилось на 31%, данный показатель является самым низким за последние десять лет, отмечено в отчете организации Amnesty International. Согласно данным организации, количество казней в мире сократилось с 993 в 2017 году 690 в прошлом году.

В Amnesty International зафиксировали снижение числа казней в мире

Здоровье Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Происшествия ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП «В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Политика Володин отругал депутата за мат в соцсетях Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.

Происшествия Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Шоу-бизнес Евгений Петросян продолжает содержать Елену Степаненко Степаненко и Петросян официально развелись еще осенью 2018-го, но юморист по-прежнему тратит свои средства на оплату проживания бывшей жены в элитной недвижимости.

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Здоровье В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты» Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Происшествия Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.

Наука Доказано существование новой формы вещества Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.

Происшествия В Албании с самолета украли несколько миллионов евро Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.

Происшествия Подростки насмерть забили мужчину и изнасиловали его жену Двое подростков в возрасте 17 лет насмерть забили 40-летнего мужчину, а затем надругались над его женой.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова призналась, что у нее не было задатков балерины Анастасия Волочкова призналась, что в начале ее пути педагоги не заметили в ней задатков танцовщицы.

Финансы Рубль растет к доллару и евро в начале торгов В начале торгов 10 апреля рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Соответствующие данные приводит Московская биржа.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.

Экономика Чистый отток капитала из России вырос на 1,6% Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.