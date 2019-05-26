В Алжире выборы президента могут перенести из-за отсутствия кандидатовАргументы и Факты 05:10

Никто из желающих побороться за президентское кресло не подал соответствующую заявку в срок Президентские выборы в Алжире, назначенные на 4 июля, могут перенести из-за отсутствия кандидатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Аль-Хабар".

В Алжире выборы президента могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Политика Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Политика Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Политика Меган Маркл отказалась встречаться с Трампом Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл не будет принимать участие в приеме президента США Дональда Трампа 3-5 июня, предполагается, что это связано с ее политическими взглядами, сообщила газета Daily Express.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний «Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.

Происшествия Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Спорт Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

Шоу-бизнес Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.

Космос Спутники Илона Маска над Россией попали на видео В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.

Политика Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.

Общество Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).

Футбол Почеттино рассказал, сколько будет плакать из-за победы в ЛЧ Аргентинский наставник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино рассказал о своей излишней эмоциональности в характере.

Происшествия Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Футбол Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.