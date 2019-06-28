Энергетика
В Алтайском крае не ожидается резкого повышения стоимости бензинаВести 22 вчера в 23:30
Юрий Матвейко, президент Алтайского топливного союза: - Если внутренний рынок будет достаточно обеспечен нефтепродуктами со стороны нефтяных компаний, я думаю, что цены изменятся не более, чем на процент инфляции.
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После отмены соглашения нефтяников с правительством в стране начал дорожать бензин
Эхо Москвывчера в 11:31
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Авто
В России появится Changan CS35 Plus китайского производства
Второе поколение китайского компактного кроссовера Changan CS35 Plus получило ОТТС в России.
Обновлено в 07:19
Кино
Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли
Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Лондоне из самолета выпал труп безбилетника
В лондонском аэропорту Хитроу случилось ЧП. При посадке самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпал труп безбилетника.
Обновлено вчера в 17:26
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Политика
Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости
На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:07
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Экономика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Политика
Медведев предложил ввести уголовную ответственность за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение уголовной ответственности за манипулирование или демпингование на госзакупках, направленных на исполнении нацпроектов.
Обновлено в 07:39
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Общество
Переселение по реновации в центре Москвы начнут осенью
Первые переселения в центральном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации жилья запланированы на осень 2019 года, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество
Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы
На оперативном совещании врио главы Башкирии заявил, что больше не хочет работать с Робертом Ахуновым, и потребовал найти ему замену.
Обновлено в 04:16
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Хабенскому подожгли руку на детском празднике
Актеру даже подожгли руку, конечно, совершенно безопасно.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В деле Голунова не нашли подозреваемых
Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Здоровье
В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину
Обновлено в 02:23
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Здоровье
В Волгограде разработана концепция развития медицины до 2024 года
Сегодня в Волгограде Андрей Бочаров представил концепцию развития здравоохранения до 2024 года.
Обновлено в 02:50
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05