Армия и оружие

В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400РИА Новости 02:11

Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.
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В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
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