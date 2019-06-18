В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400РИА Новости 02:11

Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

с чего всё началось

Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.

В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Шоу-бизнес Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Политика Пушков обсудил с представителем ОБСЕ по СМИ дело Вышинского Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Армия и оружие Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» сменит экипаж Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", который стоит на ремонте во Владивостоке.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Политика Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Наука Физики рассказали, как приготовить идеальные блины Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.

Шоу-бизнес Андрей и Кристина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию Первого числа июня-месяца Андрей и Кристина Черкасовы отпраздновали официальное бракосочетание, после чего решили устроить себе медовый месяц, отправившись в романтическое путешествие.

Происшествия Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.

Происшествия В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.

Политика Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки, заявил Ван И Китай надеется, что Иран тщательно обдумает свою стратегию и не откажется от ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Здоровье Специалист рассказал, чем опасно употребление алкогольных коктейлей в жару Департамент здравоохранения Москвы посоветовал не пить алкогольные прохладительные напитки в жару.

Финансы Swedbank отстранил от работы гендиректора и финдиректора эстонского подразделения Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении.

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.