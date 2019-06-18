Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400РИА Новости 02:11
Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.
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Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.РИА Новости02:11
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