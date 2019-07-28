Автоспорт
Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафоватьF1news.ru вчера в 12:16
Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
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Штраф пилотов «Альфа Ромео» позволил Хэмилтону и Кубице набрать очки на «Гран-при Германии»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Неизвестные самолёты нанесли удары по иранским военным, есть жертвы
В результате авиаударов нанесённых по позициям иранских военных есть множество жертв и раненых – в качестве основного подозреваемого в нанесении ударов выступает Израиль. where potentially targeted.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено 27 июля в 09:29
Политика
В Киеве состоялся крестный ход ПЦУ
В субботу в Киеве прошел крестный ход, организованный УПЦ Московского патриархата, в котором, как сообщается на сайте церкви, приняли участие около 300 тысяч человек.
Обновлено вчера в 06:12
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку
Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали
Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Общество
В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 00:26
Политика
В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей
Травмы получили как обычные протестующие, так и журналисты и вовсе случайные люди.
Обновлено 27 июля в 11:05
Автоспорт
Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Lamborghini представит во Франкфурте 1000-сильный гиперкар
По данным издания 32cars.ru, Lamborghini может представить лимитированный гиперкар, информация о котором строго засекречена.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Полицейских научили правильно закупать наркотики
Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.
Обновлено в 00:45
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Наука
Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем
Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
Обновлено вчера в 05:11
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Николай Цуканов с рабочим визитом прибыл в Челябинск
В Челябинскую область прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов.
Обновлено 26 июля в 08:30
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Общество
В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений
Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Обновлено вчера в 20:24