Автоспорт

Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафоватьF1news.ru вчера в 12:16

Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кубица набрал первые очки в сезоне после штрафов гонщиков «Альфа Ромео»

РИА Новостивчера в 15:55

Alfa Romeo опротестует штраф Райкконена и Джовинацци на Гран-при Германии

RT на русскомвчера в 18:26

Штраф пилотов «Альфа Ромео» позволил Хэмилтону и Кубице набрать очки на «Гран-при Германии»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Кубица набрал первые очки «Уильямса» после штрафа конкурентов

Sport.ruвчера в 17:58

В Alfa Romeo намерены подать апелляцию

F1news.ruвчера в 16:05

«Альфа Ромео» подаст протест на решение ФИА о штрафе

Чемпионатвчера в 15:42

«Альфа Ромео» подаст апелляцию на штрафы Райкконена и Джовинацци

Sports.ruвчера в 16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

Неизвестные самолёты нанесли удары по иранским военным, есть жертвы

В результате авиаударов нанесённых по позициям иранских военных есть множество жертв и раненых – в качестве основного подозреваемого в нанесении ударов выступает Израиль. where potentially targeted.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

В США умерла «самая умная» в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Наука

Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие

Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено 27 июля в 09:29
Политика

В Киеве состоялся крестный ход ПЦУ

В субботу в Киеве прошел крестный ход, организованный УПЦ Московского патриархата, в котором, как сообщается на сайте церкви, приняли участие около 300 тысяч человек.
Обновлено вчера в 06:12
Общество

В Байкальске из-за паводка обрушился мост

Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку

Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали

Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Общество

В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 00:26
Политика

В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей

Травмы получили как обычные протестующие, так и журналисты и вовсе случайные люди.
Обновлено 27 июля в 11:05
Автоспорт

Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии

Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Авто

Lamborghini представит во Франкфурте 1000-сильный гиперкар

По данным издания 32cars.ru, Lamborghini может представить лимитированный гиперкар, информация о котором строго засекречена.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео

Обновлено в 00:10
Происшествия

Полицейских научили правильно закупать наркотики

Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.
Обновлено в 00:45
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Наука

Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем

Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
Обновлено вчера в 05:11
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье

В Индии родился ребенок-русалка

По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Николай Цуканов с рабочим визитом прибыл в Челябинск

В Челябинскую область прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов.
Обновлено 26 июля в 08:30
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Общество

В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений

Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Обновлено вчера в 20:24
ещё по теме
Антонио Джовинацци
Итальянский автоспорт
Итальянский автогонщик, вице-чемпион серии GP2, резервный пилот Ferrari. На Гран-при Австралии 2017 года дебютировал в Формуле-1 в составе команды Sauber, заменив в её составе Паскаля Верляйна. В 2018 установил рекорд прохождения круга на трассе Хунгароринг во время тестов на Ferrari SF71H. На следующий день его время было улучшено участником молодежной программы Mercedes Джорджем Расселом на болиде Mercedes W09 EQ Power+. В сентябре 2018 г. было объявлено, что в сезоне-2019 Джовинацци станет напарником Кими Райкконена в команде «Формулы-1» Sauber Alfa Romeo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду «Заубер», переименованную перед началом сезона-2019 в «Альфа-Ромео».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное