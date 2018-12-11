Альфа-банк не ведет переговоры о продаже своих активов. Опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Экономика Экономика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.

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Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины установила рекорд В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Энергетика Энергетика Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.

Экономика Экономика Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.

Финансы Финансы В ЦБ заявили о росте профицита счёта платёжного баланса России «Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2018 года, по оценке Банка России, составил $104,3 млрд, кратно превысив показатель сопоставимого периода прошлого года ($27,6 млрд)», — говорится в сообщении регулятора.

Экономика Экономика Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка 11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд.

Энергетика Энергетика США приготовились к сохранению текущих цен на нефть в 2019 году США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).

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