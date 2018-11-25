По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.

Сирийская газета al-Watan уточнила число пострадавших в Алеппо при обстреле содержащими хлор снарядами, химическое поражение получили 65 человек.

В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

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