Сирийская газета al-Watan уточнила число пострадавших в Алеппо при обстреле содержащими хлор снарядами, химическое поражение получили 65 человек.

В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

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Армия и оружие Армия и оружие Власти Латвии возмутились из-за российских кораблей у своих границ

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Армия и оружие Армия и оружие Политолог объяснил слова британского генерала об ИГИЛ и России Эксперт напомнил, что террористическая организация «Исламское государство»1 фактически разгромлена именно благодаря усилиям России, а не Великобритании.

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