Армия и оружие
Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.
РИА Новости03:17
По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорТелеканал 360° вчера в 21:53
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СМИ сообщили о 50 пострадавших в Алеппо при обстреле снарядами с «токсичным газом»
Интерфаксвчера в 17:20
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