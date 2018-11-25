Армия и оружие

В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки
РИА Новости
03:17

Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.
РИА Новости03:17
Игорь Конашенков
По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорТелеканал 360° вчера в 21:53

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