Армия и оружие
В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстреле
В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстрелеГазета.Ru02:15
В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА.
Газета.Ru02:15
По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорТелеканал 360° вчера в 21:53
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СМИ сообщили о 50 пострадавших в Алеппо при обстреле снарядами с «токсичным газом»
Интерфаксвчера в 17:20
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