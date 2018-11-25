По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.

В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА.

В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстреле

Армия и оружие Армия и оружие В США объяснили популярность С-400

Армия и оружие Армия и оружие В Западном военном округе развернута новая РЛС Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой серой зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Американский беспилотник провел разведку у границ России Разведывательный 6-часовой полет совершил беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk американских ВВС вдоль границы России в Калининградской области, 25 ноября сообщает «Российская газета».

Армия и оружие Армия и оружие Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Армия и оружие Армия и оружие Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.

Армия и оружие Армия и оружие В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой В России прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие, сообщил собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие Армия и оружие Лавров назвал ИГ и США «союзниками» в Сирии Догадка о присутствии США в Сирии якобы для устранения группировки «Исламское Государство»11 (организации, запрещенной в РФ) подтверждается словами Вашингтона о том, что для победы над ИГ необходимо сменить режим в Сирии, передает «ТАСС» слова Сергея Лаврова.

Армия и оружие Армия и оружие Часть Горловки осталась без электричества из‐за обстрела

Армия и оружие Армия и оружие В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо» Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.

Армия и оружие Армия и оружие Россия продолжит оказывать всемерную поддержку миротворчеству ООН Российские миротворцы продолжат оказывать всемерную поддержку усилиям ООН по обеспечению международного мира и стабильности.

Армия и оружие Армия и оружие ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада

Армия и оружие Армия и оружие Польша заинтересовалась идеей киберсил быстрого реагирования ЕС По мнению литовского министра обороны Рамундаса Кароблиса, присоединение Польши к проекту киберсил быстрого реагирования доказывает: предложенная Литвой инициатива может на практике объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве.

Армия и оружие Армия и оружие Жители Донбасса про обстрелы ВСУ: «Ждешь, пока убьют или ранят» Видеоблогер Анатолий Шарий рассказал о простых жителях Донбасса, живущих на неподконтрольных киевской власти территориях.