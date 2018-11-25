Армия и оружие

В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстреле
Газета.Ru
02:15

В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА.
Газета.Ru02:15
Игорь Конашенков
По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорТелеканал 360° вчера в 21:53

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