Происшествия

REGNUMREGNUMВ США при стрельбе на стадионе пострадали 10 человек

По информации телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз», в котором встретились команды «ЛеФлор» и «Вилльямсон». Полиция Мобила подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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