Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»Газета.Ru 03:28

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере. Отмечается, что соглашение рассчитано на один год с возможность продления еще на один сезон. Футболист прибудет в расположение клуба из столицы Чечни 29 июня.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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