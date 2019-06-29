Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»Газета.Ru 03:28
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере. Отмечается, что соглашение рассчитано на один год с возможность продления еще на один сезон. Футболист прибудет в расположение клуба из столицы Чечни 29 июня.
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