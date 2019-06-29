Футбол

В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате ГлушаковаLenta.ru 09:57

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Слухи о том, что клуб предложил полузащитнику именно эту сумму, Айдамиров назвал «чушью полной».
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В «Ахмате» сделали заявление о зарплате Глушакова

Газета.Ru13:28

Гендиректор «Ахмата»: «Зарплата Глушакова — не 1 млн евро, а в разы меньше»

Sport24.ru07:12

Ахмед Айдамиров: «Глушаков хочет играть, а деньги вторичны. Не все российские футболисты рвачи и хапуги»

Спорт-Экспресс08:12

Генеральный директор «Ахмата»: не все российские футболисты рвачи и хапуги

News.ru08:34

Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой

Спорт день за днем08:34

Гендиректор «Ахмата»: конфликты Глушакова в «Спартаке» нас не смущали

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Гендиректор «Ахмата» назвал чушью сообщения о зарплате Глушакова в €1 млн

РБК08:39
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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