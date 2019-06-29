Футбол
В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате ГлушаковаLenta.ru 09:57
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Слухи о том, что клуб предложил полузащитнику именно эту сумму, Айдамиров назвал «чушью полной».
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Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой
Спорт день за днем08:34
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
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Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
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Москва установила температурный рекорд
В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
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Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
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Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
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Перед отправкой в турне по Южной Африке Меган Маркл и принц Гарри снова занялись поисками няни для маленького Арчи.
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Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
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Происшествия
В Иркутской области подтопило 4000 домов
В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:44
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Названы способы диагностики рака на ранней стадии
Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
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Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом
Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
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В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
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Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщила о переходе крайнего защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки.
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Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин назвал произволом дело против Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
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Футбол
Зе Луиш может пропустить матч с ЦСКА
Участие игрока в матче товарищеского турнира в Австрии против ЦСКА под вопросом. (Дмитрий Зеленов) Матч "Спартак" – ЦСКА состоится 30 июня, начало – в 19.00 по московскому времени.
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Экономика
Кабмин поддержит производителей экологически чистой продукции
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