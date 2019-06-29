В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате ГлушаковаLenta.ru 09:57

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Слухи о том, что клуб предложил полузащитнику именно эту сумму, Айдамиров назвал «чушью полной».

В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова

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