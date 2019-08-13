Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»РБК 08:24
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
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Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео, на котором президент клуба Магомед Даудов держит судью Алексея Сухого за руку после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3), а потом они уходят в потрибунное помещение.Матч ТВ09:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Авто
Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид
Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Обновлено в 08:31
Транспорт
Собянин осмотрел ход благоустройства столичных улиц
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по благоустройству улиц и общественных пространств в Центральном и Юго-Восточном округах столицы.
Обновлено в 11:29
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 11:24
Космос
Скафандр для высадки на Луну создадут в России
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара
Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
Обновлено в 10:14
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Обновлено в 02:21
Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Общество
Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, сообщает Euronews.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях
Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.
Обновлено в 09:35
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под американские санкции
Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.
Обновлено в 11:27
Общество
Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России
Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация
В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
Обновлено в 10:14
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика
В Калининграде появится Нахимовское училище
Обновлено в 11:33
Политика
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Россия и Украина - братья»: Ракицкий выложил трогательное видео с Дзюбой
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его партнер по команде Артем Дзюба выражает ему поддержку.
Обновлено в 09:16