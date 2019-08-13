с чего всё началось

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Происшествия Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.

Авто Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Транспорт Собянин осмотрел ход благоустройства столичных улиц Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по благоустройству улиц и общественных пространств в Центральном и Юго-Восточном округах столицы.

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Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Футбол «ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.

Экономика США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.

Общество Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, сообщает Euronews.

Шоу-бизнес Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.

Общество «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов «Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.

Политика Калужский радиотехнический институт попал под американские санкции Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.

Общество Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Политика Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.

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Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Политика ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.