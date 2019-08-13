с чего всё началось

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов "Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Космос 15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра» Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.

Происшествия Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализован Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский Нижегородской области произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе.

Авто Новый SsangYong Actyon получил мощный турбомотор Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Общество В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Экономика Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.

Футбол Рибери хотел бы зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год Полузащитник Франк Рибери хочет зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год, утверждает Futbol Arena.

Наука Названы продукты, защищающие курильщиков от рака Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.

Общество Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.

Технологии В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Путешествия МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.

Гаджеты Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.