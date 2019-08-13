Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»РБК вчера в 08:24
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
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Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео, на котором президент клуба Магомед Даудов держит судью Алексея Сухого за руку после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3), а потом они уходят в потрибунное помещение.Матч ТВвчера в 09:03
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