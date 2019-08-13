с чего всё началось

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Финансы Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Футбол РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.

Армия и оружие Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3 США считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет.

Политика В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина в Крым В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента на полуостров.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Наука В Германии разработают шестиместное электрическое аэротакси Базирующаяся в Германии компания Fraundorfer Aeronautics разрабатывает летающее такси, которое сможет перевозить шесть человек одновременно.

Политика Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.

Происшествия Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Футбол Порту — Краснодар 0:3 (1-й тайм) Матч пройдёт 13 августа в Португалии. В первом матче, который прошёл в Краснодаре 7 августа, «Порту» одержал победу со счётом 1:0.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Шоу-бизнес Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи Музыканту внезапно стало плохо прямо на студии звукозаписи. Отмечается, что во время работы на студии Дельфин начал терять сознание.

Происшествия Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.

Здоровье Названы 5 натуральных альтернатив обезболивающих Специалисты составили перечень натуральных альтернатив обезболивающим, так как медицинские препараты в больших количествах могут оказывать негативное воздействие на здоровье.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Общество Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.

Политика Зеленского сочли доверившейся коту мышью Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно российского лидера Владимира Путина.

Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".