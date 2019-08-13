с чего всё началось

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Технологии Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.

Общество Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Футбол Порту — Краснодар 2:3 Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика В Крыму хотят говорить с Украиной о пропуске вод Днепра на полуостров Власти Крыма намерены просить руководство РФ начать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды Днепра, исток которого находится на территрии России.

Кино Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).

Политика Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.

Политика Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Футбол Порту — Краснодар 2:3 Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Космос На обсерватории «Спектр-УФ» разместят один японский прибор Ранее планировалось, что на космической обсерватории «Спектр-УФ» будут размещены два японских прибора: коронограф и спектрограф.

Финансы В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3% Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Гаджеты Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в России Samsung Electronics анонсировала в России эксклюзивный интерьерный телевизор The Serif, разработанный совместно с известными французскими промышленными дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Политика Трамп допустил выход США из ВТО США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы.

Футбол Ари прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ Нападающий российского «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.