с чего всё началось

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Политика ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Кино Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Политика Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.

Общество МВД изменит процедуру проверки ОСАГО МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.

Политика Путин проверил стройку «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Политика Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал указ президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве для россиян «абсолютным популизмом».

Финансы Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Хоккей Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.

Наука Останки кита возрастом около 10 млн лет случайно обнаружили в Крыму На некрополе пошли грунтовые античные могилы, начальник экспедиции, сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку, в итоге наткнулись на останки животного.

Политика Поток российских туристов в Грузию сократился на 70% Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Кино Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Шоу-бизнес Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.

Общество Реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря завершат к 2035 году Основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.

Происшествия Российские эксперты нашли экстремизм в цитате из Ветхого Завета Специалисты Вятского государственного университета (ВГУ) нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.