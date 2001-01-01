В пресс-службе "Ахмата" объяснили поведение президента клуба и главы парламента Чечни Магомеда Даудова после матча против "Спартака". Ранее появилось видео, на котором Даудов схватил за руку судью игры Алексея Сухого и увел его в подтрибунное помещение.

В «Ахмате» объяснили, почему Даудов схватил судью Сухого за руку

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