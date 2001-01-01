Футбол

В «Ахмате» объяснили, почему Даудов схватил судью Сухого за рукуPravda.Ru 06:21

В пресс-службе "Ахмата" объяснили поведение президента клуба и главы парламента Чечни Магомеда Даудова после матча против "Спартака". Ранее появилось видео, на котором Даудов схватил за руку судью игры Алексея Сухого и увел его в подтрибунное помещение.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Президент «Ахмата» Даудов схватил судью и увел его в тоннель после матча со «Спартаком»

Спорт БИЗНЕС Online06:00

Главные новости утра. Даудов схватил за руку судью матча «Ахмат» – «Спартак», Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

Бомбардир.ру05:08

«Ахмат» могут наказать после стычки Даудова с судьёй

Metaratings05:25

Человек, похожий на президента «Ахмата», схватил судью Сухого за руку. Видео

Спорт-Экспресс04:35

В «Ахмате» прокомментировали резонансное видео с президентом клуба и судьёй

Чемпионат05:57

Президент «Ахмата» схватил арбитра матча со «Спартаком» за руку и увел в тоннель (ВИДЕО)

ProstoProSport03:19

Появилось видео с матча «Ахмат» – «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!

Sports.ruвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика

В Кремле прокомментировали протесты в Москве

Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Калининград

В рамках рабочей поездки Шойгу посетит конкурс армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелёвка.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Британские ВВС поднимали истребители для перехвата российских Ту-142

Обновлено в 05:05
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу

Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Небольшой пожар произошел на территории спорткомплекса «Лужники»

Обновлено в 06:04
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США

Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию

ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Общество

Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге

Возобновить работу воздушная гавань смогла утром, но около 300 рейсов пришлось отменить, а в зале вылета собрались огромные очереди.
Обновлено в 06:25
Технологии

Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют

Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика

Песков оценил общение Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Политика

Российский дипломат во Львове объявлен персоной нон грата

Украинские власти объявили персоной нон грата дипломата генконсульства РФ в Львове.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Турции из-за лесных пожаров на острове Мармара эвакуируют туристов

Обновлено в 05:42
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом

Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак провела вечер в компании друзей Виторгана

Ксения Собчак поделилась в Instagram видео с моментами вечера, который она провела в компании Ростислава Хаита из «Квартета И» и его возлюбленной.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине

Обновлено 11 августа в 19:55
Армия и оружие

Киев заподозрил Москву в подготовке к ядерным ударам

Киев считает, что ведется подготовка к нанесению гипотетического масштабного удара по украинской территории.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей

Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
Обновлено в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Магомед Хожахмедович Даудов
Российский военный деятель
Российский политический деятель чеченского происхождения. Председатель Парламента Чеченской Республики с 3 июля 2015 года. Герой Российской Федерации. Член всероссийской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное