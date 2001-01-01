Футбол
В «Ахмате» объяснили, почему Даудов схватил судью Сухого за рукуPravda.Ru 06:21
В пресс-службе "Ахмата" объяснили поведение президента клуба и главы парламента Чечни Магомеда Даудова после матча против "Спартака". Ранее появилось видео, на котором Даудов схватил за руку судью игры Алексея Сухого и увел его в подтрибунное помещение.
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Президент «Ахмата» Даудов схватил судью и увел его в тоннель после матча со «Спартаком»
Спорт БИЗНЕС Online06:00
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
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В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
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Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
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Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
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Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию
ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
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Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
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Общество
Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге
Возобновить работу воздушная гавань смогла утром, но около 300 рейсов пришлось отменить, а в зале вылета собрались огромные очереди.
Обновлено в 06:25
Технологии
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Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Политика
Российский дипломат во Львове объявлен персоной нон грата
Украинские власти объявили персоной нон грата дипломата генконсульства РФ в Львове.
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Армия и оружие
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Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
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Ксения Собчак провела вечер в компании друзей Виторгана
Ксения Собчак поделилась в Instagram видео с моментами вечера, который она провела в компании Ростислава Хаита из «Квартета И» и его возлюбленной.
Обновлено вчера в 14:56
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Обновлено 11 августа в 19:55
Армия и оружие
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Киев считает, что ведется подготовка к нанесению гипотетического масштабного удара по украинской территории.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей
Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
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