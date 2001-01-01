Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»РБК 08:24

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

РБК08:24

Человек, похожий на президента «Ахмата», схватил судью Сухого за руку. Видео

Спорт-Экспресс04:35

«Ахмат» могут наказать после стычки Даудова с судьёй

Metaratings05:25

В «Ахмате» прокомментировали резонансное видео с президентом клуба и судьёй

Чемпионат05:57

Главные новости утра. Даудов схватил за руку судью матча «Ахмат» – «Спартак», Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

Бомбардир.ру05:08

Президент «Ахмата» схватил арбитра матча со «Спартаком» за руку и увел в тоннель (ВИДЕО)

ProstoProSport03:19

Появилось видео с матча «Ахмат» – «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!

Sports.ruвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Политика

Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске.
Обновлено в 06:14
Религия

Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге

Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Политика

В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом

Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Общество

В Госдуме поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю из‑за технологического прогресса.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют

Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 08:11
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны

Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Боевики ВСУ устроили пожар на складе, чтобы скрыть хищения — Безсонов

Украинские силовики устроили пожар на передовом пункте управления (ППУ) 92-й бригады ВСУ в населённом пункте Авдеевка, чтобы скрыть следы разворовывания имущества, заявил 13 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:18
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Авто

На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether

Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Игры

Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store

Обновлено вчера в 23:44
Спорт

Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Общество

В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС

Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе

Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей.
Обновлено в 08:25
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Футбол

ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона

Обновлено вчера в 12:57
Авто

Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne

Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Адвокат заявила о непризнании вины избитой на митинге девушкой

Обновлено в 07:21
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Экономика

Вице-президент Сбербанка проигнорировал вопрос о ставках банка

На форуме участники от 18 до 30 лет представляют свои проекты на получение грантов, проходят образовательные лекции и тренинги.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Xiaomi представила новую версию Xiaomi Mi 9

Обновлено в 05:40
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Космос

В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету

Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В День ВДВ один мурманский десантник убил другого

Обновлено в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Магомед Хожахмедович Даудов
Российский военный деятель
Российский политический деятель чеченского происхождения. Председатель Парламента Чеченской Республики с 3 июля 2015 года. Герой Российской Федерации. Член всероссийской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное