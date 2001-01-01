Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»РБК 08:24
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Политика
Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске.
Обновлено в 06:14
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Общество
В Госдуме поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю из‑за технологического прогресса.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют
Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 08:11
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны
Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Боевики ВСУ устроили пожар на складе, чтобы скрыть хищения — Безсонов
Украинские силовики устроили пожар на передовом пункте управления (ППУ) 92-й бригады ВСУ в населённом пункте Авдеевка, чтобы скрыть следы разворовывания имущества, заявил 13 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:18
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Авто
На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether
Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Обновлено вчера в 23:44
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Общество
В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе
Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей.
Обновлено в 08:25
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено вчера в 12:57
Авто
Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne
Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Экономика
Вице-президент Сбербанка проигнорировал вопрос о ставках банка
На форуме участники от 18 до 30 лет представляют свои проекты на получение грантов, проходят образовательные лекции и тренинги.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию Xiaomi Mi 9
Обновлено в 05:40
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44