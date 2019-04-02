В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрывПетербургский дневник вчера в 07:07

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.

с чего всё началось

По предварительным данным, пострадали двое курсантов и двое преподавателей. По не подтвержденной пока информации еще 15 человек оказались заблокированы в здании из-за обрушения лестничного пролёта. «Интерфакс» передает, что взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий.

В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв

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