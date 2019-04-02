Происшествия
В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрывПетербургский дневник вчера в 07:07
По предварительным данным, пострадали двое курсантов и двое преподавателей. По не подтвержденной пока информации еще 15 человек оказались заблокированы в здании из-за обрушения лестничного пролёта. «Интерфакс» передает, что взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий.
Читать в источнике
Оценить448
с чего всё началось
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.Интерфаксвчера в 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
При взрыве в академии имени Можайского в Петербурге пострадали четыре человека
Эхо Москвывчера в 11:10
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Экономика
АФК «Система» хочет вывести свой фармхолдинг на биржу
АФК "Система" в перспективе может вывести свой фармхолдинг на публичные рынки.
Обновлено в 05:26
Здоровье
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей
Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей
Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Мужчина с ножом напал на школьников в Китае
В Китае 31-летний мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань, 3 апреля передает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 02:14
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного фарша
Обновлено в 02:55
Происшествия
За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека
Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 04:53
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.
Обновлено в 03:06
Общество
Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора
Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
Обновлено в 01:37
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Главком сухопутных войск рассказал, что будет на параде 9 мая
В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне зрители смогут увидеть на главной площади страны ЗРПК «Панцирь-С», ОТРК «Искандер-М», РК «Ярс», ЗРК «Бук-М2», самоходные гаубицы «Мста-С», автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также новые танки «Армата», БТР «Бумеранг».
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты
Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года
Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения
Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.
Обновлено в 03:40
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Игры
BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem
Обновлено вчера в 19:16
Авто
«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на дорожные тесты
Обновлено в 04:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Наука
Автопилот Tesla обманом заставили выехать на встречную полосу
Обновлено в 05:14
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста
В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Радулов установил личный рекорд по голам в НХЛ
Обновлено в 01:36
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 21:51