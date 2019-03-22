Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранатуВести.Ru 02:03

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24". Как сообщают в посольстве России в Греции, строению нанесен незначительный ущерб.
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В Афинах в полицейскую будку у российского консульства бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле российского консульства бросили взрывное устройство, сообщили РИА Новости в посольстве.
РИА Новости02:01

Подробнее о событии

Стали известны подробности о взрыве гранаты у посольства РФ в Афинах

Газета.Ru03:21

После ЧП возле консульства России в Афинах найден сожжённый мотоцикл

Говорит Москва03:52

Источник: взрыв у полицейской будки возле посольства России в Афинах был малой силы

ТАСС02:53

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах

Коммерсантъ01:50

В Афинах в полицейскую будку возле российского посольства бросили гранату

RT на русском01:45

В Афинах в полицейскую будку у российского консульства бросили гранату

РИА Новости02:01

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

РБК02:05
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия

В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку

Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Главу «Росгеологии» отправили в отставку

Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Финансы

Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 05:58
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Экономика

Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Интернет

Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде

Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Культура

Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Политика

Венгрия получит газ из России в обход Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Экономика

Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 10:57
Наука

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Экономика

Бизнес просит декриминализировать невозвращение валютной выручки

По мнению бизнес-сообщества, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например по отмыванию денег.
Обновлено 19 марта в 09:18
Спорт

Гимнастка Байлз рассказала, когда завершит карьеру

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила, что Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио, станут последними в её спортивной карьере.
Обновлено в 02:44
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу открылся нейтрально

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов - нефть остается высокой, но наметилась коррекция в фондовых фьючерсах в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом упали акции "Распадской" на новостях о дивидендах.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
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