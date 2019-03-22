Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранатуВести.Ru 02:03
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24". Как сообщают в посольстве России в Греции, строению нанесен незначительный ущерб.
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В Афинах в полицейскую будку возле российского консульства бросили взрывное устройство, сообщили РИА Новости в посольстве.РИА Новости02:01
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Происшествия
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