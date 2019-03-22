Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в АфинахГазета.Ru 04:08
Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции, передает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
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