МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в АфинахГазета.Ru 04:08

Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции, передает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Экономика Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Шоу-бизнес На похороны Юлии Началовой пришли многие знаменитости Среди представителей шоу-бизнеса на кладбище пришли Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Николай Басков, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Лариса Долина, Зара, Влад Топалов, "Иванушка" Кирилл Андреев, бизнесмен Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Ксения Новикова из "Блестящих" и многие другие.

Происшествия Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.

Общество Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.

Политика Трамп обвинил Украину в поддержке Клинтон Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в поддержке экс-кандидата на президентский пост Хиллари Клинтон.

Политика Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».

Общество В Lush ответили на ультиматум Собчак PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.

Армия и оружие Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.

Футбол Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.

Происшествия В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.

Армия и оружие Главарь ИГ растолстел и покрасился Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.

Политика Проверку Росгеологии продлили до середины апреля Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.

Футбол Маркус Рэшфорд: «Агуэро — самый разнообразный нападающий» В каждом из восьми сезонов за «горожан» аргентинский нападающий забивал не меньше 12 голов, он также является лучшим бомбардиром в истории «Сити».