Политика

Десять полицейских пострадали во время столкновений в АфинахКоммерсантъ 11:54

Во время митинга на площади Синтагма в Афинах против Преспанского соглашения с македонским Скопье были ранены десять полицейских, сообщает местное издание Naftemporiki. По его данным, анархисты бросали в полицейских камни, пока те пытались отбиться слезоточивым газом.
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