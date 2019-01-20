Политика
Десять полицейских пострадали во время столкновений в АфинахКоммерсантъ 11:54
Во время митинга на площади Синтагма в Афинах против Преспанского соглашения с македонским Скопье были ранены десять полицейских, сообщает местное издание Naftemporiki. По его данным, анархисты бросали в полицейских камни, пока те пытались отбиться слезоточивым газом.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил
Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по Сирии
«Последовательной политикой» Израиля в Сирии является противодействие военному присутствию Ирана.
Обновлено в 11:32
Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено в 13:46
Политика
В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах
В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Обновлено в 16:11
Политика
Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт
Обновлено в 14:36
Политика
Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Пушков отреагировал на вход эсминца США в Черное море
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Трамп пошутил об отсутствии глобального потепления
Обновлено в 11:59
Политика
Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев
Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных американцев.
Обновлено в 13:21
Политика
Ливан предложил создать банк для восстановления стран ЛАГ
Президент Ливана Мишель Аун выступил с инициативой создания стратегии по восстановлению арабских стран, призвав создать для этой цели банк и выработать рабочие механизмы.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Переданные Лаосом Т-34 встретили в Наро-Фоминске
30 танков Т-34, которые были переданы российским военным лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В ДНР заявили о пленении украинского силовика
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург
В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04
Политика
Минкульт назначит президентов в библиотеки и музыкальные школы - СМИ
В Минкульте полагают разумным, если она будет перенята и учреждениями культуры.
Обновлено в 16:09