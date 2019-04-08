В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных СШАРБК 17:08

Трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в Афганистане погибли при взрыве самодельного взрывного устройства. Еще трое военных США получили ранения, сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных США

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