Армия и оружие
В Афганистане погибли три солдата СШАКоммерсантъ 17:40
В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погибли трое военных США и американец, работавший по контракту. Трое солдат США получили ранения. Инцидент произошел около авиабазы рядом с Кабулом, сообщает Reuters.
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