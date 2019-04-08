В Афганистане погибли три солдата СШАКоммерсантъ 17:40

В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погибли трое военных США и американец, работавший по контракту. Трое солдат США получили ранения. Инцидент произошел около авиабазы рядом с Кабулом, сообщает Reuters.

В Афганистане погибли три солдата США

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