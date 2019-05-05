Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГИзвестия 19:41
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии. Об этом 4 мая сообщило агентство Khaama Press.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова подарила ему банкет в Кремле
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США
Военные должны быть готовы к обороне в случае вторжения США, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Обновлено в 11:35
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионством
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено в 20:10
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
КНДР назвала цель ракетных испытаний
Целью тренировочного запуска ракет, осуществленного Северной Кореей, было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.
Обновлено в 17:30
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика
Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось
Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено в 22:46
Единоборства
Эдвардс остался непобежденным на турнире в родном Бирмингеме
На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.
Обновлено в 18:10
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Происшествия
В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля
Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
Обновлено в 16:04
Футбол
Клопп — о победе над «Ньюкаслом»: «Это чуть ли не сказка!»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.
Обновлено в 17:52
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено в 22:13
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Политика
Горбачев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал новости о том, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:35
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного Евротура
В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции.
Обновлено в 10:58