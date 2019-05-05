Один из главарей ИГ убит в АфганистанеГазета.Ru вчера в 20:44

Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии. Об этом сообщает The Khaama Press со ссылкой на заявление главы МВД страны.

Один из главарей ИГ убит в Афганистане

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