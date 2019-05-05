Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГИзвестия вчера в 19:41

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии. Об этом 4 мая сообщило агентство Khaama Press.
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В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
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