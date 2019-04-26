В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётомRT на русском 09:06

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву. Отмечается, что решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, было принято после столкновения воздушного судна с птицей, передаёт агентство городских новостей «Москва».

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

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