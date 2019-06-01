В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовикREGNUM 10:29

с чего всё началось

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

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