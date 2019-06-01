Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовикREGNUM 10:29

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Адыгее госпитализировали водителя цистерны, столкнувшейся с поездом

РИА Новости12:59

В Адыгее потушен пожар на месте столкновения поезда с фурой

Коммерсантъ11:32

Четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменен из-за аварии в Адыгее

ТАСС12:15

Грузовик протаранил пассажирский поезд в Адыгее

Интерфакс09:30

Пассажирский поезд, в который на перегоне в Адыгее врезался грузовик, перемещен в Краснодар

Эхо Москвы12:31

Появилось видео с места ДТП под Краснодаром, где MAN врезался в пассажирский поезд и загорелся

Кубанские новости11:42

В Адыгее госпитализировали водителя автоцистерны после ДТП с поездом

RT на русском13:25
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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Футбол

Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля

В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Обновлено в 11:48
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне ЧП

Гендиректор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где в субботу произошло два взрыва и пожар, был отстранен от работы 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе, сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Футбол

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Обновлено в 09:17
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Происшествия

На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика

Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком

Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Китай начал проверку американской компании FedEx после жалоб Huawei

Китайские власти сегодня начали расследование в отношении деятельности американской службы доставки FedEx после ряда жалоб от производителя электроники Huawei.
Обновлено в 12:04
Экономика

Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Политика

У СНГ есть будущее, считает Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы

Обновлено в 12:20
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Экономика

Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

«Московская смена» стартовала в столице

Общегородская образовательно-развлекательная программа для школьников "Московская смена" стартовала во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:45
Политика

ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain

Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
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