Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовикREGNUM 10:29
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
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Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Футбол
Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
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Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля
В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.
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Происшествия
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
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Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне ЧП
Гендиректор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где в субботу произошло два взрыва и пожар, был отстранен от работы 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе, сообщила пресс-служба предприятия.
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Происшествия
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Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
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Происшествия
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги
Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
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Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Происшествия
На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика
Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком
Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Китай начал проверку американской компании FedEx после жалоб Huawei
Китайские власти сегодня начали расследование в отношении деятельности американской службы доставки FedEx после ряда жалоб от производителя электроники Huawei.
Обновлено в 12:04
Экономика
Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы
Обновлено в 12:20
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
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Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
«Московская смена» стартовала в столице
Общегородская образовательно-развлекательная программа для школьников "Московская смена" стартовала во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:45
Политика
ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain
Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34