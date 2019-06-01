Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовикРоссийская газета вчера в 09:53

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
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Машинист и его помощник пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщили 1 июня в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги
 (СКЖД).
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