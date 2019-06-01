Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовикРоссийская газета вчера в 09:53
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
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с чего всё началось
Машинист и его помощник пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщили 1 июня в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Известиявчера в 14:37
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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком MAN под Краснодаром пострадали 16 человек
Кубанские новостивчера в 15:27
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Хоккей
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"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Спорт
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Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
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Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
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Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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Происшествия
Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске
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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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«Оренбург» 2 первых летних сбора проведет в Австрии
12 июня ФК «Оренбург» соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на первый предсезонный сбор, который пройдет с 12 по 23 июня в австрийском Вальхзее.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
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Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
При ракетном обстреле в Сирии погибли люди
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня
Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
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В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге
Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
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Обновлено вчера в 10:21
Авто
Роскошный аналог новой Chevrolet Captiva добрался до дилеров
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
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В России официально отменили национальный роуминг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.
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США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.
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Музыка
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Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
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Алена Водонаева: «Я устала зарабатывать, решать, платить самой»
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Политика
Опубликованы фото секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» появились фото страниц секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа.
Обновлено вчера в 13:53