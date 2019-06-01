В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовикРоссийская газета вчера в 09:53

с чего всё началось

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

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Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

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Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

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Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

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Общество В России официально отменили национальный роуминг Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.

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Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.