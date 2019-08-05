Происшествия
В Ачинском районе ввели режим ЧС из-за взрыва на складе боеприпасовРосбалт 14:07
В Ачинском районе Красноярского края, где горит и взрывается склад с боеприпасами, введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Напомним, взрыв и пожар на складе боеприпасов начались в понедельник около 17:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.
Обновлено в 20:08
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Певица Нюша с супругом отпраздновала вторую годовщину свадьбы в Париже
Накануне пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. На странице своего Instagram Нюша показала фото с возлюбленным из Парижа.
Обновлено в 05:08
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Общество
Утвержден штаб наблюдателей на выборах в Мосгордуму
Всего 6246 человек будут работать общественными наблюдателями на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Из Ачинска эвакуировали почти 4000 человек
Обновлено в 19:03
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено в 15:04
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Обновлено в 15:13
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям ДНР и ЛНР
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна решила не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:44
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.
Обновлено в 09:28
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Технологии
«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science
«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.
Обновлено в 14:52
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Футбол
Магуайр рассказал о беседе с Сульшером
Футболист рассказал о беседе с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером .
Обновлено в 09:30
Авто
Компания Audi показала электрический самокат
Обновлено в 13:44